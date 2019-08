Karanlık dünyaları Kur'an ile aydınlandı - ŞANLIURFA

10.08.2019 14:17

Şanlıurfa'da düzenlenen kursa katılan 40 görme engelli, karanlık dünyalarını gönül gözüyle öğrendikleri Kur'an-ı Kerim ile aydınlatıyor.

Şanlıurfa İl Müftülüğü ile Büyükşehir Belediyesince açılan kursa katılan 40 görme engelli, Braille alfabesiyle Kur'an-ı Kerim okumanın mutluluğunu yaşıyor.

Kur'an kursu eğitmeni Zeynep Akbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada,yaklaşık iki ay önce başlayan kursa katılan 40 görme engellinin Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendiğini söyledi.

Görme engellilerin okumayı parmak ucuyla öğrendiğini belirten Akbaş, Braille alfabesini öğrenmenin çok zor olduğunu ve büyük emek isteğini ifade etti.

Akbaş, öğrencilerin dokunarak ve algılayarak öğrendiklerine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Merkeze gelen 40 görme engelli kardeşimiz, burada Braille alfabesiyle Kur'an-ı Kerim öğreniyor. Kardeşlerimiz dokunarak, algılayarak ve hissederek öğreniyor. Bu da çok zor oluyor ve çabuk yoruluyorlar. Arkadaşlarımızın bunun yanında his kaybı olmaması gerekiyor. Her şey parmaklarının ucunda. Hiç kimse ben öğrenemem, yapamam demesin. Buraya gelen her yaştan 40 öğrencimiz var. Şükürler olsun Kur'an-ı Kerim'i öğreniyorlar ve hatmetmenin mutluluğunu yaşıyorlar."

Öğrencilerinin çok azimli olduğunu dile getiren Akbaş, "Kursta bazı arkadaşlarımız, hiç Kur'an okumasını bilmemesine rağmen iki haftada öğrendi ve beşinci haftada hatim yaptı. Öğrencilerimiz burayı çok seviyor. Burada hayata dair çok güzel saatler yaşıyorlar. Burası birbirimizin dilinde anladığımız bir yer. Böyle güzel merkezleri ve kursları düzenleyen yetkililere çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Her şeyin Allah'tan geldiğine inanıyorum"

Kur'an-ı Kerim okumayı iki haftada öğrenen Mustafa Altun da Braille alfabesiyle öğrenmenin zor ve azim gerektirdiğini söyledi.

Lise son sınıf öğrencisi olduğunu belirten Altun, şunları kaydetti:

"Buraya geldiğimde zorlanacağımı biliyordum. Allah'a şükürler olsun ki kısa sürede Kur'an-ı Kerim'i öğrendim ve hatmettim, çok mutluyum. Her şeyin Allah'tan geldiğine inanıyorum. Bu nedenle hiçbir zaman durumumu yadırgamadım. Arkadaşlarım da benim düşüncemde, onlar da çok yetenekli ve azimli. Onlar da kısa sürede çok şeyi başardılar. Merkezde Kur'an öğrenmenin yanında bilgisayar ve müzik ile diğer kurslarda eğitim alanlar da var.

Bu alanda da çok güzel başarı sağladılar."

Görme engelli Furkan Karatoprak da çok kısa sürede Kur'an öğrenmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Kaynak: AA