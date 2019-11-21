"Karanlığı Aydınlananlar" öykü yarışmasında dereceye giren yükümlü ödüllendirildi

21.11.2019 12:04 | Son Güncelleme: 21.11.2019 12:06

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Adalet Bakanlığı iş birliğinde, eski hükümlülerin istihdamı konusunda ön yargıları kırmak, sosyal ve ekonomik anlamda toplumsal duyarlılığı geliştirmek amacıyla "Karanlığı Aydınlananlar" öykü yarışmasında Marmara Bölge 2'ncisi olan yükümlü, ödülünü aldı.

Türkiye ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, MEB, Adalet Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, TESK, TOBB, MÜSİAD iş birliğinde Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce yürütülen "Avrupa Yetişkin Öğrenimi Gündemi-4" projesi kapsamında, denetimli serbestlik yükümlüleri ve eski hükümlülere yönelik düzenlenen "Karanlığı Aydınlananlar" yarışmasında Sakarya Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yükümlüsü M.D, "Gereği Düşünüldü" isimli öyküsüyle Marmara Bölge 2'ncisi oldu.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığında düzenlenen programa Başsavcı Lütfi Dursun, İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Başsavcı vekilleri Mustafa Doğan ve Erhan Sağlam, Sakarya Denetimli Serbestlik Müdürü Kenan Porgalı, projenin Sakarya Koordinatörü Salih Akyıldız, sosyolog Sabriye Yıldırım Atınız ile yükümlü M.D. katıldı.

Başsavcı Dursun'un programda ödülünü verdiği M.D'ye, İl Milli Eğitim Müdürü Durmuş Kur'an-ı Kerim, Başsavcı Vekili Doğan ise Türk Bayrağı hediye etti.

Kaynak: AA