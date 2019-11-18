"Karanlığı Aydınlananlar" öykü yarışmasında dereceye giren hükümlü ödüllendirildi

18.11.2019 18:40 | Son Güncelleme: 18.11.2019 18:40

Kayseri'de, Adalet Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) himayesinde geçekleştirilen "Karanlığı Aydınlananlar" adlı öykü yarışmasında dereceye giren hükümlü yarım altınla ödüllendirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Adalet Bakanlığı ve MEB'in eski hükümlülerin istihdamı konusunda ön yargıları kırmak, sosyal ve ekonomik anlamda toplumsal duyarlılığı geliştirmek amacıyla düzenlendiği yarışmada dereceye giren hükümlü için ödül töreni düzenlendi.

Cumhuriyet Başsavcılığında gerçekleştirilen törende, "Siyahtan Beyaza Karanlıktan Aydınlığa" adlı öyküsüyle bölge birincisi olan ve hakkında denetimli serbestlik tedbiri devam eden L.E.Ö'ye, ödülünü Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın verdi.

Törene, Başsavcı Vekili Ahmet Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci ile kurum personeli katıldı.

Kaynak: AA