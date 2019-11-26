"Karanlığı Aydınlananlar"adlı öykü yarışması

26.11.2019 15:58 | Son Güncelleme: 26.11.2019 16:32

Malatya, Gaziantep ve Şanlıurfa'da Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce ülke genelinde düzenlenen "Karanlığı Aydınlananlar" adlı öykü yarışmasında dereceye giren kişiler için ödül töreni düzenlendi.

Malatya'da Denetimli Serbestlik Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen törende yarışmaya katılarak ödül alan Özkan Şahin'e plaket ve ödülü verildi.

Törende konuşan Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, ülkenin ve toplumun menfaati açısından bu kişilerin iş hayatına ve sosyal yaşama sağlıklı bir şekilde kazandırılmalarının önemli olduğunu söyledi.

Hükümlülerin iş hayatına ve sosyal yaşama katılımları noktasında sadece kamunun değil, STK'ların ve özel sektörün destek vermesi gerektiğini anlatan Savran, şöyle devam etti:

"Toplumun ve işverenlerin eski hükümlülere karşı ön yargısını değişmelidir. Bu kişilerin suça eğilimli insanlar olarak görülmeleri ve desteklenmemeleri, toplum dışına itilmeleri suça yönelmeleri kolaylaşabilir. Eski hükümlüleri yok saymanın ve toplum dışına itmenin başka travmalara yol açabilir ve bu toplumsal barışı zedeleyebilir."

Gaziantep

Gaziantep'te de eski hükümlü Hüseyin Kılıç, yazdığı öyküsüyle Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ilk üçe girerek ödül almaya hak kazandı.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen törende, 14 eser arasında ilk üçe giren Kılıç'a, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yımaz tarafından ödülü ve plaketi verildi.

Törene, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Müdür Vekili Mustafa Kirazoğlu, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcı Vekili Sami Çete, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcı vekilleri Cenk Akın Aksakal, İsmail Karataş, Gaziantep Denetimli Serbestlik Müdürü Taylan Beydoğan da katıldı.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce ülke genelinde düzenlenen "Karanlığı Aydınlananlar" adlı öykü yarışmasında bölge birincisi olan Kenan Şamlıoğlu törenle ödülünü aldı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak himayesinde Şanlıurfa Ticaret Borsası Başkanlığı toplantı salonunda yarışma dolayısıyla ödül töreni düzenlendi.

Törende konuşan Başsavcı Öztoprak, eski hükümlülerin istihdamı konusundaki olumsuz ön yargının giderilmesi konusunda farkındalık oluşturma gayesiyle yarışmanın düzenlendiğini belirtti.

Yarışmaya hükümlülerin yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Öztoprak, "Bu kitaplar sayesinde işverenlerin eski hükümlü ve yükümlülere karşı olan güven duygularının artırılması ve onlara daha çok istihdam olanağı tanınmasına imkan sağlanması amaçlanmaktadır. Böyle önemli bir yarışmada bölge birincisinin Şanlıurfa'dan çıkmış olması bizleri oldukça sevindirdi. Yazdığı öyküyle bölgesinde birinci olan Kenan Şamlıoğlu'nu tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." dedi.

Toplantıda okunan ve eski hükümlü Kenan Şamlıoğlu'na bölge birinciliğini kazandıran "Korsan Esnaf" isimli öykü büyük beğeni topladı.

Törene, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Yapıcıer, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Bilici, Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA