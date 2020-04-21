Karanfil Group'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek Lojistikten inşaata, gıdadan sağlığa kadar 16 farklı sektörde hizmet veren Libya, Afrika ve Orta Doğu ile ticari faaliyetlerde bulunan Karanfil Group, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 500 bin TL destek verdi.

Lojistikten inşaata, gıdadan sağlığa kadar 16 farklı sektörde hizmet veren Libya, Afrika ve Orta Doğu ile ticari faaliyetlerde bulunan Karanfil Group, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 500 bin TL destek verdi.

Karanfil Group'tan yapılan açıklamaya göre, Karanfil Group, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek sundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 500 bin TL bağışta bulunan Karanfil Group, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Araştırma Hastanesi ile Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği'ne ise 56 bin adet üç katlı ameliyat maskesi gönderdi.

"Desteklerimize devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karanfil Group Yönetim Kurulu Başkanı Murtaza Karanfil, "İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuyla aksiyon almak, bizim için bir milli görevdir. Bu süreçte ekonomik istikrarın sürdürülebilmesi için atılım yapan en küçüğünden en büyüğüne tüm merciler milli iradeye katkı sağlamaktadır ve bunun değeri çok büyüktür." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere sağlık çalışanları ve ilgili bütün bakanlıklara gösterdikleri üstün gayretten ötürü teşekkürlerini ileten Karanfil, şunları kaydetti:

"Hükümetimizce başlatılan bu değerli kampanyaya Karanfil Group olarak 500 bin TL ile iştirak etmiş bulunuyoruz. Karanfil Group ailesine dahil olup, geçmişten bugüne Türkiye ekonomisinin kalkınması için tüm gücüyle çalışan, sorumluluk bilincini tek bir an dahi kaybetmeyen her bir birimimizin adına bu katkıyı sağladığımızı belirtmeyi bir borç bilirim. Hükümetimizce de telaffuz edildiği gibi öncelikli amacımız ihtiyaç sahiplerini ekonomik açıdan daha korunaklı bir noktaya taşımaktır. Desteklerimize, maddi yardımın yanı sıra hastanelere maske gönderimi ile devam edeceğiz. İlerleyen günlerde koruyucu kıyafet desteği de sunacağız. Temennimiz, en kısa sürede toplumsal yaşantının normalleşme sürecine girmesi ve ekonomik yaraların hızla sarılması yönündedir."

Kaynak: AA