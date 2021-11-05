Karan ve FerD.K yeni klibinde 'Boş Yapma' ile bizi bizimle anlatıyor!

Başarılı gurbetçi müzisyenler 'Boş Yapma' isimli düet çalışmasını yayınlamak için gün sayıyorlar. Sözlerini Rap sanatçısı 'Karan'ın yazdığı şarkıda eşsiz sesi ile 'FerD.K' eşlik ediyor.'Boş Yapma' içerdiği sözler ve hikayesi bakımından bizi bize anlatır bir temaya sahip olması ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Son dönemde güncel olayların konu alındığı klasik çalışmalardan çok daha dinamik bir yapıya sahip olan şarkının yanında bir de 'Tek Tabanca' ismini verdikleri bonus bir şarkıları daha yayınlanıyor.

'Chica' ile radyo ve dijital platformlarda en sevilen müzik listelerine girmeyi başaran 'Karan ve FerD.K', 'Boş Yapma' projesine daha fazla güvendiklerini ve günümüz şartlarında daha samimi bir hikâyenin dinleyicisi ile buluşacağını paylaşmayı ihmal etmiyorlar. Ne dersiniz sizce de 'Boş Yapma' ikilinin kariyerinde bekledikleri ilgiyi görebilecekler mi?'Boş Yapma', 'Karan'ın resmi 'Youtube' kanalında ve aynı anda tüm seçkin dijital müzik platformlarında yerini aldı.Bu proje sonrasında solo şarkılar yayınlamaya başlayacak olan Karan ve FerD.K, takipçi ve dinleyicileri için birbirinden güzel çalışmalar hazırlıyorlar.

Bültenler - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet