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Karan: "Türk fındığı ülkemize de yeter, dünyaya da yeter"

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, Türk fındık üreticisinin, tarımsal anlamda ülke ekonomisine katkı sunmak için üretime devam ettiğinin altını çizerek, üretici kadar fındık ihracatçılarının da aynı samimiyetle hareket etmesini istedi.

Karan:
19.05.2020 14:27 | Son Güncelleme: 19.05.2020 14:27

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, Türk fındık üreticisinin, tarımsal anlamda ülke ekonomisine katkı sunmak için üretime devam ettiğinin altını çizerek, üretici kadar fındık ihracatçılarının da aynı samimiyetle hareket etmesini istedi.

Nurittin Karan, geçtiğimiz yıllarda Gürcistan ve Azerbaycan'da fındık bahçeleri kurarak, Türkiye fındık üretimindeki gücünü kaybediyor algısı oluşturan bazı kesimlerin sinsi planlarının boşa çıktığını söyledi.

Karan, bu kesimlerin üreticinden ucuza alıp dolar kuru üzerinden satmaya fındık bulamaz hale gelince üretici dostu kesildiğini belirterek "Türk fındığının dünya çapında rakipsiz bir ürün olduğunu bilip de, bugüne kadar bilmezden gelip, Türk fındık üreticisini İtalya, ABD, İspanya, Azerbaycan ve Gürcistan fındığı ile tehdit edenler hiç korkmasın Türk fındık üreticisi üretmeye devam ediyor. Türk fındığı dünyaya da yeter, ülkemize de yeter. Üretim ve ihracat artsın üreticimizde, ihracatçımızda, ülkemizde daha çok kazansın ama hep bana hep bana devri bitti. Üreticiden ucuza alıp, dolar kuru üzerinden dünyaya satıp, üreticinin alın teri üzerinden para kazanma devri bitti. Artık üreticide kazanacak, ihracatçıda kazanacak. Piyasada satmaya ürün kalmayınca üretim çağrısı yapanlar, ürün çok olunca başka gazel okumayacak" dedi.

Türk fındık üreticisinin ne kadar çok üretirse, o kadar güçlü olacağının altını çizen Karan şunları söyledi:

"Ülke olarak koronavirüs salgını ile ulusal bir mücadele verdiğimiz bu süreçte, fındık üreticisi daha fazla üretim ve kaliteli bir ürün için dün olduğu gibi bugünde elinden gelen çabayı göstermektedir. Üretimle ilgili fındık üreticisinin akla ihtiyacı yok. Üreticiyi bahçeye çağırmakla üretim artmıyor. Doğrudur, fındık tarımında bahçelerin ve üretici kuşağının yaşlanmasından kaynaklı verim düşmekte ve artan tüketime karşılık rekolte ihtiyaca cevap vermemektedir. Ama verim ve kalite masa başından üreticiye verimi artıralım demekle artmıyor. İlk önce tabana bir ineceksiniz. Üreticinin derdi nedir, üretim neden düşüyor. Üretici neden üretimden uzaklaşıyor. Bunlara bir çözüm arayacaksınız ondan sonra üretim çağrısı yapacaksınız. Siz yinede içinizi rahat tutun, tüm alaver, daleveralara rağmen Türk fındık üreticisi üreterek, ülke ekonomisine katkı sunmaya devam ediyor." - GİRESUN

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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