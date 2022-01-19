Karan'ın eğlence günü

Burak Özçivit ile uzun süre sonra ekranlara dönen eşi Fahriye Evcen, önceki gün iki yaşındaki oğulları Karan ile Metropol İstanbul'da görüntülendi. İşte detaylar…

Hupalupa Aile Eğlence Merkezi'nde oğulları Karan ile birlikte doyasıya eğlenen Özçivit ailesi, çevredekilerin de ilgi odağı oldu. İzinli günleri değerlendirdiklerini dile getiren Burak Özçivit; "Bugünü Karan'nın eğlence günü ilan ettik. Bizde onun sayesinde eğlenmiş olduk." dedi.

Kış kombinleri ile dikkat çeken ve yaklaşık iki saat boyunca vakit geçiren Özçivit ailesi, daha sonra alışveriş merkezinden özel araçları ile ayrıldılar.

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