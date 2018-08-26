Karan: "Fındık Fiyatını Üretici Belirleyecek"

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, bu sezon fındık fiyatını üreticinin sabrı ve dirayetinin belirleyeceğini söyledi.

Karan yaptığı açıklamada, Ağustos ayının sonuna gelinmesine rağmen halen, 2018 yılı fındık rekoltesi ve Toprak Mahsulleri Ofisi aracılığıyla devlet adına yapılacak olan alım taban fiyatının açıklanmadığına vurgu yaptı. Karan, "Orman ve Tarım Bakanlığı herkesin kafasına göre rekolte ve fiyat açıkladığı bir sezonda bize göre ne rekolte ne de fiyat açıklayamamaktadır. O zaman biz de bugünden bu sezon Türkiye'nin tahmini fındık rekoltesinin 400 bin tonu geçmeyeceğini açıklıyor ve iddia ediyoruz. Böylesine belirsiz ve boşluktan istifade eden fındık farelerinin ortalıkta cirit attığı bir sezonda üreticilerimiz aceleci davranmamalı, kafalarındaki fiyat oluşuna kadar beklemelidir. Bu sezon fındık fiyatını üreticinin sabrı ve dirayeti belirleyecektir. Eğer fındığın geçen sezon değeri 3 dolarsa bugünde 3 dolar olmalıdır. Üreticilerimiz hesabını buna göre yapmalı ve buna göre davranmalıdır. Geçen sezon 3 dolar bandından fındık alıp, üzerine kar marjını koyup Avrupa'ya satan alıcı, şu anda 13-13.50 liradan aldığı fındığı yine üzerine kar marjını koyup dolar üzerinden satıyor. Avrupalı alıcı için dolar geçen sezon neyse, bu sezon da aynı. Ancak üreticinin dolar bazında bir kilogram fındıktaki zararı şu anda 4.5-5 lira. Birde üreticimiz kesinlikle ve kesinlikle ürününü emanete bırakmamalıdır. Emanete bırakılan her fındık, alıcının testisine su taşımaktan öte bir şey değildir. İhtiyacı olan üreticilerimiz zaten ürünü ucuz, pahalı satıp işini görüyor. Ancak ihtiyacı olmayıp da emanete bırakan üreticilerimiz hem kendilerine hem de Türk fındığına zarar vermektedir. Bir kez daha söylüyoruz emanete bırakılan fındık bu zamana kadar üreticilere kar getirmemiş, aksine zarar ettirmiştir. Emanet fındıktan karlı çıkan üretici değil, alıcı olmuştur. Üreticilerimiz illa ürününü emanete bırakacaksa, Giresun Ticaret Borsası tarafından kurulan fındıkta lisansı depoya veya FİSKOBİRLİK'e bırakmalıdır" dedi.

"Siyasetçiler üreticiyi yalnız bırakmamalı"

Ziraat Odası Başkanı Karan, fındık üreticisinin yine kaderiyle baş başa bırakıldığını belirterek, "Her seçim döneminde 'fındık üreticisinin hakkını koruyacağız, üreticinin hakkını kimseye yedirmeyiz, mağdur edilmesine göz yummayız' şeklinde nutuk atan siyasilerimiz nerede? Acaba tatile mi çıktılar? Üretici girdi maliyetlerini karşılayamaz hale geldi. Maliyetine fındık satıyor. Siyasetçilerimiz halktan, üreticiden kopuk olduğu sürece tarımda bir adım ileri gidemeyiz, monopson firmalara gün doğar ve meydan onlara kalır" ifadelerini kullandı. - GİRESUN