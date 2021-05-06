Karan: "Alan bazlı gelir desteği üreticilere can suyu olacak"
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Karan: "Alan bazlı gelir desteği üreticilere can suyu olacak"

Karan: 'Alan bazlı gelir desteği üreticilere can suyu olacak'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, fındıkta alan bazlı gelir desteği ödemelerinin üreticilere can suyu olacağını belirtti.

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, fındıkta alan bazlı gelir desteği ödemelerinin üreticilere can suyu olacağını belirtti.

Nurittin Karan yaptığı açıklamada, Giresun'da fındık tarımıyla uğraşan 78 bin üreticiye 158 milyon lira alan bazlı gelir desteği ödemesi yapılacağını ifade etti.

Fındıkta alan bazlı gelir desteği paralarının Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan'ın talimatıyla üreticilerin hesaplarına yatırıldığını bildiren Karan, "T.C. kimlik numarasının son rakamı 8-6-4 olan üreticiler 7 Mayıs Cuma günü, T.C. kimlik numarasının son rakamı 0-2 olan üreticiler ise 10 Mayıs Pazartesi günü saat 18.00'dan sonra banka ATM'lerinden paralarını çekebilecekler" dedi.

Karan, alan bazlı gelir desteği paralarının üreticilerin tamda bahçelerinde gübre ve ilaçlama yaptığı bir dönemde yapılacak olmasının sevindirici olduğu kadar fındığın verim ve kalitesine de önemli katkı sunacağını ifade etti.

2020 yılına dair fındıkta alan bazlı gelir desteği ödemelerinin yeni hasat öncesi üreticilere can suyu olacağını belirterek Karan, emeği geçen herkese fındık üreticileri adına teşekkür etti. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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