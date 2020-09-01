Karamürselli balıkçılar "Vira bismillah" dedi
Denizlerde av yasağının sona ermesiyle Kocaeli'nin Karamürsel ilçesindeki balıkçılar "Vira bismillah" diyerek denize açıldı.
01.09.2020 02:17 | Son Güncelleme: 01.09.2020 02:22
Denizlerde av yasağının sona ermesiyle Kocaeli'nin Karamürsel ilçesindeki balıkçılar "Vira bismillah" diyerek denize açıldı.
Ereğli Mahallesi sahilinde son hazırlıklarını yapan balıkçılar, ailelerinin dualarıyla denize açıldı.
Tekneleriyle kortej oluşturan balıkçılar, meşale yakarak denizde görsel şölen sundu.
Balıkçıları uğurlamaya gelen Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, balıkçılara yeni av sezonunda bol kazançlar, kazasız belasız av sezonu dileyerek "Ağları bol balık dolsun, hayırlı olsun." dedi.
Kaynak: AA