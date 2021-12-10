Karamürselli Ada Çalış, Yüzme Yarışlarından Madalyalarla Döndü

YALOVA (Bültenler) - Okullar arası yüzme yarışları bu yıl Yalova'da gerçekleştirildi. Müsabakalara katılan Karamürsel Su Altı Sporları Derneği Yüzme Kulübü, ilçemize madalyalar ile döndü.

MüsabakalardaKaramürsel Su Altı Sporları Derneği Sporcusu Ada Çalış,

50 metre sırt üstünde kategorisinde 1.

100 metre serbest stil kategorisinde 2.

50 metre serbest stilde 3.olarak ilçemize büyük gurur yaşattı.

Öğrencileri tebrik eden Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, "KARSAD işbirliği ile Karamürsel'de yüzme okulu kurduk. Düzenli ve istikrarlı çalışmalarımızın sonucunda çocuklarımız yüzme müsabakalarına katılarak ilçemizi temsil etmeye başladı. Çocuklarımızı tebrik ediyor ve tüm çocuklarımızı yüzme sporunu yapmaya davet ediyorum" dedi.

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