Karamürsel ve Kandıra'da Ayasofya'nın ibadete açılması dolayısıyla lokma dağıtıldı Danıştay kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararla Ayasofya Camisi'nin yeniden ibadete açılması dolayısıyla Karamürsel ve Kandıra ilçelerinde vatandaşlara lokma tatlısı dağıtıldı.

Danıştay kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararla Ayasofya Camisi'nin yeniden ibadete açılması dolayısıyla Karamürsel ve Kandıra ilçelerinde vatandaşlara lokma tatlısı dağıtıldı.

AK Parti Karamürsel İlçe Başkanı Sait Mete, Merkez Camisi'nde kılınan cuma namazı sonrası gazetecilere, toplumsal talep ve karşılığı hiç bitmeden devam eden tartışmanın nihayet sonuca bağlandığına işaret ederek, "Türkiye, egemen bir devlet olarak tarihinin, milletinin inanç ve hassasiyetlerinin gereğini şüphesiz yerine getirmiştir. Ayasofya, taşıdığı anlamla yeniden buluşmuştur. Fatih'in ve tarihin emaneti Ayasofya, artık manevi heybetine de yeniden kavuşacaktır." dedi.

Programa, İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Çetinkaya, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülsüm Ekin, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Onur Gökakın, yönetim kurulu üyeleri, AK Parti Meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Ayrıca, AK Parti Kandıra İlçe Başkanlığı da ilçedeki Şefik Camisi'nde cuma namazı sonrası vatandaşlara lokma dağıttı.

Kaynak: AA