Karamürsel Sahili'ne Yaz Neşesi geldi

Cumartesi günü olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen Karamürsel Sahili Kordon'daki etkinlikler Pazartesi öğleden sonra gerçekleştirildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 12 ilçede organize edilen ve yaz ayları boyunca devam edecek olan Kocaeli'de Yaz Neşesi etkinlikleri sürüyor. Cumartesi günü olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen Karamürsel Sahil Kordon'daki etkinlikler Pazartesi günü öğleden sonra yapıldı.Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'na bağlı olan şube müdürlükleri kendi çalışma alanlarıyla ile ilgili alanda atölye çalışmaları gerçekleştirdi. Palyaçolar, jonglörler ve sokak oyunları ise çocukların neşesine neşe kattı.

KARAMÜRSEL SAHİLİNDE YAZ NEŞESİ

Etkinliklere ev sahipliği yapan Karamürsel Kordon Sahili'ndeki etkinlikler Pazartesi günü 17.00 itibariyle başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olarak hizmet veren SEKA Kâğıt Müzesi'nin El Yapımı Kâğıt atölyesinde ziyaretçilere, kâğıdın üretim aşamaları tüm detaylarıyla anlatılırken, geri dönüşüm yöntemi ile kendi kâğıtlarını yapma imkânı da verildi. Geri dönüşüm yöntemi ile kendi kâğıtlarını yapan ziyaretçiler SEKA Kağıt Müzesi hakkında da bilgilendirildiler. Kocaeli Bilim Merkezi Kocaeli Yaz etkinliklerinde Robotik Sergi standı ve Ressam Robot Atölyesi ile yerini aldı. 7'den 70'e herkesin ilgisini çeken Robotik sergisinde 3 Boyutlu yazıcı ve objeler, İnsansı Robotlar ve bilim merkezinde tasarlanan Robotik sistemler yer aldı. Ressam Robot atölyesine katılan minikler ise bardak, motor ve kalemleri kullanarak resim yapan robotlar ortaya çıkardı.

KO-MEK STANTLARINA BÜYÜK İLGİ

Alanda stant kuran KO-MEK ise, Resim, Fotoğraf, Müzik, Filografi, Ebru, Ahşap Boyama, İpek Halı Dokuma, Karamürsel Sepeti Örücülüğü gibi branşlarına ait bilgilendirmelerdebulundu. İki önemli KO-MEK projesi olan USTAM ve KO-MEK Sepeti de yine vatandaşlara tanıtıldı. KO-MEK Stantlarındaki çalışmalar vatandaşlar tarafından büyük ilgi görürken, bu stantlarda çocuklar için yapılan etkinlikler de miniklerin coşkusuna coşku kattı.

YEREL SANATÇILAR PERFORMANS SERGİLEDİ

Öte yandan pandemi döneminde zor günler yaşayan Kocaelili yerel sanatçılar Büyükşehir Belediyesi'nin yaz neşesi etkinliklerinde yeniden seyircileri ile buluşma imkanı buldu. Bu çerçevede Karamürsel'deki etkinliklerde genç müzisyenler kendileri için kurulan sahnede seyircileri ile buluştu. Kocaelili yerel müzisyenler uzun bir zamandan sonra mesleklerine dönmenin ve performanslarıyla müzik sevenlerin karşısında olmanın mutluluğunu yaşadı. Vatandaşlar ise seslendirilen şarkılara hem alkışları hem de danslarıyla eşlik etti.

BU NEŞE YAZ BOYUNCA SÜRECEK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin "Kocaeli'nde Yaz Neşesi Sen de Gel" sloganıyla düzenlediği etkinlikler, yaz ayları boyunca sürecek. Kocaeli'nin tüm ilçelerindeki park, bahçe, sahil ve açık alanlarında düzenlenecek Yaz Neşesi etkinliklerinde sevilen sanatçılar da konserler verecek.

Kaynak: Bültenler