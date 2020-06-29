Karamürsel Köprülü Kavşağı'nda çalışmalar sürüyor
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Karamürsel Köprülü Kavşağı'nda çalışmalar sürüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Karamürsel Kent Meydanı Köprülü Kavşağı'nda Yalova yönü mevcut anayol beton kırımı ve başlık kirişi kazısına başlandı.

Karamürsel Köprülü Kavşağı'nda çalışmalar sürüyor
29.06.2020 12:41 | Son Güncelleme: 29.06.2020 12:55

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Karamürsel Kent Meydanı Köprülü Kavşağı'nda Yalova yönü mevcut anayol beton kırımı ve başlık kirişi kazısına başlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ana arterlerde trafik yoğunluğunu azaltmak için gerçekleştirdiği çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda yapımına başlanan ve ilçenin iki yakasını birleştirecek olan Karamürsel Kent Meydanı Köprülü Kavşağı'nda çalışmalar hummalı şekilde devam ediyor. Yalova yönü mevcut anayol beton kırımına başlayan ekipler, başlık kirişi kazısına ve fore kazık başlık kırımına devam ediyor. Şehirlerarası yolcu ve lojistik taşımacılığın önemli güzergahlarından biri olan Karamürsel'de, Yalova yönü mevcut anayol beton kırımına başlandı. Yalova yönü başlık kirişi imalatlarını da yapan ekipler, fore kazık makine nakli ve fore kazık imalatına geçecek.

Battı-çıktının tüneli 19 metre genişliğinde 290 metre uzunluğunda olacak. Proje kapsamında bin 600 metre çift anayol, 900 metre güney, 900 metre kuzey olma üzere 2 yan yol, 310 metre bağlantı yolu olmak üzere 3 bin 700 metre toplam yol olacak. Tünel imalatı için 801 adet toplamda 17 bin 500 metre fora kazık çakılacak. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Manşet

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