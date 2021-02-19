Karamürsel Kaymakamı Canbaba Kovid-19 aşısı oldu

Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptırdı.

Kaymakam Canbaba, Karamürsel 1 No'lu Sağlığı Merkezi'ne gelerek ilk doz aşısını oldu.

Sağlık çalışanlarına, salgın dönemindeki özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Kaymakam Canbaba, "Aşılama çalışmaları ve tedbirlere riayet ederek bu salgından kurtulacağız. Sağlık Bakanlığımızın belirlemiş olduğu aşı takvimi çerçevesinde, ilk doz aşımızı olduk. Bütün vatandaşlarımıza sıraları geldiğinde aşılarını yaptırmalarını tavsiye ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melih Palas