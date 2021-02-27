Karamürsel Kaymakamı Canbaba'dan pazar yeri denetimi
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Karamürsel Kaymakamı Canbaba'dan pazar yeri denetimi

27.02.2021 10:41 | Son Güncelleme: 27.02.2021 10:44
Karamürsel Kaymakamı Canbaba'dan pazar yeri denetimi

Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, pazar yerinde Kovid-19 denetimi gerçekleştirerek, esnaf ve vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, pazar yerinde Kovid-19 denetimi gerçekleştirerek, esnaf ve vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Pazar yerinde Kaymakam Canbaba'ya, İlçe Jandarma Komutanı Burhan Demir ile İlçe Emniyet Müdürü Abdullah Tırpan eşlik etti.

Vatandaşları, normalleşmek için tedbirlere eskisinden daha sıkı riayet etmeleri konusunda uyaran Canbaba, esnafa da dükkanların açılması halinde, kurallara çok daha fazla dikkat etmeleri gerektiğini söyledi.

Canbaba, maske takan pazarcı esnafına ve vatandaşlara teşekkür ederek, herkesin maske kullanımı ve sosyal mesafe kurallarına dikkat etmelerini istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melih Palas

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