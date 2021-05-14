Karamürsel Kaymakamı Canbaba'dan bayram ziyareti
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Karamürsel Kaymakamı Canbaba'dan bayram ziyareti

Karamürsel Kaymakamı Canbaba'dan bayram ziyareti
Anadolu Ajansı / Melih Palas - Haberler | Güncel

Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, güvenlik güçleri ile vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, güvenlik güçleri ile vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Canbaba, İlçe Jandarma Komutanı Burhan Demir, İlçe Emniyet Müdürü Abdullah Tırpan, AK Parti Karamürsel İlçe Başkanı Sait Mete, MHP Karamürsel İlçe Başkanı Çetin Öksüz ve beraberindekilerle ilçe girişindeki kontrol noktasında görev yapan güvenlik güçlerini ziyaret etti.

Bir süre personelle sohbet eden Canbaba, bayramlarını kutladı.

Canbaba ve beraberindekiler, kısıtlamadan muaf olan sürücüler ve yolcuların da bayramlarını tebrik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melih Palas

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