Karamürsel Kaymakamı Canbaba'dan "Anneler Günü" ziyaretleri

Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, şehit annesi ile 101 yaşındaki bir annenin Anneler Günü'nü kutladı.

Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, şehit annesi ile 101 yaşındaki bir annenin Anneler Günü'nü kutladı.

İçişleri Bakanlığının koordinesinde organize edilen program çerçevesinde Kaymakam Canbaba, anneleri ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun mektubunu iletti.

Kendisine İlçe Sağlık Müdürü Ferhan Uğur'un da eşlik ettiği Canbaba, ilk ziyareti, 1992 yılında Hakkari'de teröristler tarafından şehit edilen Hakan Kurt'un 4 Temmuz Mahallesi'nde ikamet eden annesi Rahime Kurt'a (70) gerçekleştirdi.

Anneler Gününde evlatlarını kucaklayamamanın hüznünü yaşayan yüreği yaralı tüm şehit ailelerine minnet ve şükranlarını sunduğunu belirten Canbaba, "Kahraman şehitlerimizin bizlere emaneti olan şehit annelerine ve diğer yakınlarına sahip çıkmak, destek olmak ve acılarını paylaşmak hepimizin boynunun borcudur." dedi.

Daha sonra 101 yaşındaki Nuriye Türkmen'i ziyaret ederek, Anneler Günü'nü kutlayan Canbaba, "Bütün annelerimizi yürekten kutluyoruz, ellerinden öpüyoruz. Şehit annelerimizi, gazi annelerimizi saygıyla anıyor, ellerinden öpüyoruz. Her anne bizim için önemli ve değerli. Evlat yetiştirerek bu ülkenin gelişmesine ve kalkınmasına katkı sağlıyorlar. Hepsini saygıyla selamlıyorum." ifadelerini kullandı.

Nuriye Türkmen ise ziyaretten dolayı Canbaba'ya teşekkür ederek, "Allah razı olsun, devletimizi ve sizleri allah korusun, işinizi rast getirsin." diye dua etti.

Kaynak: AA