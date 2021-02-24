Karamürsel Kaykamı Canbaba, sahil düzenleme çalışmalarını inceledi
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Karamürsel Kaykamı Canbaba, sahil düzenleme çalışmalarını inceledi

24.02.2021 13:23 | Son Güncelleme: 24.02.2021 13:26
Karamürsel Kaykamı Canbaba, sahil düzenleme çalışmalarını inceledi

Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Altınkemer-Ereğli arasındaki sahil bandında gerçekleştirilen çalışmaları inceledi.

Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Altınkemer-Ereğli arasındaki sahil bandında gerçekleştirilen çalışmaları inceledi.

AK Parti Karamürsel İlçe Başkanı Sait Mete ile sahil düzenleme projesinin gerçekleştirildiği bölgeyi ziyaret eden Canbaba'ya, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı Karamürsel Kontrol Mühendisi Kazım Ünal bilgi verdi.

Çalışmalar kapsamında şu ana kadar 50 metre uzunluğunda 3 metre genişliğinde 5 seyir terası, 5 balık tutma yeri, 350 metre uzunluğundaki yürüyüş yolunda dekoratif taş duvar ile Altınkemer Kültür Merkezi'nin yanına taş mendirek yapıldığı belirtildi.

Kaymakam Canbaba, proje sayesinde Karamürsel'in 12 kilometrelik sahil yürüyüş yoluna sahip olduğunu dile getirerek, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melih Palas

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