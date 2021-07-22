Karamürsel Jandarma Asayiş ve Trafik timleri bayram mesaisinde
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Karamürsel Jandarma Asayiş ve Trafik timleri bayram mesaisinde

Karamürsel Jandarma Asayiş ve Trafik timleri bayram mesaisinde
Anadolu Ajansı / Melih Palas - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, Jandarma Komutanlığı asayiş ve trafik ekipleri tatilcilerin güvenli yolculuk yapmaları için denetimlerini sürdürüyor.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, Jandarma Komutanlığı asayiş ve trafik ekipleri tatilcilerin güvenli yolculuk yapmaları için denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, D-130 kara yolunda gerçekleştirilen kontrollerde, Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasının yanı sıra trafik denetimi yapıyor.

Eğitici ve uyarıcı faaliyetlerle bayram tatilinin kazasız atlatılması için çalışma yürüten ekipler, ana yollarda devriye görevi yaparak kural ihlalinde bulunan sürücüleri uyarıyor.

Karamürsel Jandarma Asayiş ve Trafik timleri bayram mesaisinde
Karamürsel Jandarma Asayiş ve Trafik timleri bayram mesaisinde
Karamürsel Jandarma Asayiş ve Trafik timleri bayram mesaisinde

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melih Palas

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