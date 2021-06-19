Karamürsel İnönü Caddesi'nde Sıra Kaldırımlarda
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Karamürsel İnönü Caddesi'nde Sıra Kaldırımlarda

Karamürsel İnönü Caddesi'nde Sıra Kaldırımlarda
Habermetre - Haberler | Toplum

Karamürsel İnönü ve Atatürk Caddelerinde, İSU tarafından yapılan altyapı çalışmaları ardından Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri tarafından yapılan asfaltlama ve kaldırım yapımı çalışmaları yapılmaya başlandı.

Karamürsel İnönü ve Atatürk Caddelerinde, İSU tarafından yapılan altyapı çalışmaları ardından Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri tarafından yapılan asfaltlama ve kaldırım yapımı çalışmaları yapılmaya başlandı. Asfaltlama çalışmalarının tamamlandığı İnönü Caddesi'nde granit plaktaşı kaldırım yapımı çalışmaları da tamamlanma aşamasına geldi.

400 TON ASFALT SERİLDİ

Karamürsel İnönü Caddesi'nde yapılan altyapı çalışması sonrası caddede meydana gelen bozulma Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri tarafından yapılan üstyapı çalışmalarıyla yenilendi. 300 metre uzunluğundaki İnönü Caddesi'nde 400 ton binder asfaltlama çalışması tamamlanırken kaldırım yapımı çalışmaları da tamamlanma aşamasına geldi. Kaldırımları genişletilen caddenin sağlı sollu her iki tarafı da granit plaktaşı kaldırım imalatı yapılıyor.

ATATÜRK CADDESİNDE ASFALTA BAŞLANACAK

Atatürk Caddesinde ise doğal şartlardan dolayı hasar gören asfalt kaldırıp kazı yapıldı. Önümüzdeki günlerde asfaltlanmaya başlanacak 350 metre uzunluktaki caddede asfaltlama sonrası kaldırım yapım çalışmalarına da başlanacak. Her iki cadde, yapılacak alt ve üstyapı çalışmaları ile baştan aşağı yenilenerek vatandaşların hizmetine sunulacak.

Kaynak: Habermetre

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