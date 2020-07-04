Karamürsel'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

İlk tören Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uyularak Karamürsel Alp'in mezarı başında yapıldı. Burada, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Daha sonra Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Başkan Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, Kurtuluş Savaşı'nda, Karamürsel halkının destansı kahramanlıklar yaptığını söyledi.

Törenlere, Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, İlçe Emniyet Müdürü Mesut Uğur, İlçe Müftüsü Mehmet Vefa Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, siyasi partilerin ilçe başkanları, okul müdürleri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Törenin ardından ilçe müftülüğü tarafından şehitler için Merkez Camisi'nde mevlidi şerif okundu.

Kaynak: AA