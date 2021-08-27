Karamürsel-Ereğli'de, Balık Festivali heyecanı
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Karamürsel-Ereğli'de, Balık Festivali heyecanı

Karamürsel-Ereğli'de, Balık Festivali heyecanı
Habermetre - Haberler | Toplum

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 13. 'sü gerçekleştirilecek olan Karamürsel Balık Festivali'ni 29 Ağustos Pazar günü gerçekleştirecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 13. 'sü gerçekleştirilecek olan Karamürsel Balık Festivali'ni 29 Ağustos Pazar günü gerçekleştirecek. Renkli görüntülerin oluşacağı geleneksel hale gelen festival kapsamında saat 21. 00'de Ereğli Hürriyet Caddesi Liman Yanında sevilen sanatçı Gökhan Tepe de Kocaelililerle buluşacak.

HALKA BALIK EKMEK İKRAMI YAPILACAK

Öte yandan 29 Ağustos Pazar günü, 12. 00 ile 16. 00 arasında binlerce kişiye, Ereğli Sahili İskele Meydanı'nda ızgarada pişirilmiş balık ekmek ikram edilecek.

BALIKÇILAR DUALARLA UĞURLANACAK

Karamürsel-Ereğli Balık Festivali etkinlikleri 31 Ağustos Salı günü devam edecek. Karamürsel İlçe Müftülüğü'ne bağlı din görevlilerinin akşam namazının ardından Ereğli İskele Meydanı'nda okuyacağı dualar eşliğinde, balıkçı tekneleri (gırgırlar) denize açılacak. Balıkçılar, sezonun açılmasıyla birlikte aileleri, yakınları ve sevdikleri tarafından 'rastgele' denilerek denize uğurlanacak. 1 Eylül Çarşamba günü ise sabah namazının ardından Ereğli Balık Hali'nde mezat açılışı gerçekleşecek.

Kaynak: Habermetre

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