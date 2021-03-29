Karamürsel Devlet Hastanesi Başhekimi Çelik, vatandaşlara tedbirlere uymaları çağrısı yaptı
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Karamürsel Devlet Hastanesi Başhekimi Çelik, vatandaşlara tedbirlere uymaları çağrısı yaptı

Anadolu Ajansı / Melih Palas - Haberler | Sağlık
Karamürsel Devlet Hastanesi Başhekimi Çelik, vatandaşlara tedbirlere uymaları çağrısı yaptı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığını yenen Karamürsel Devlet Hastanesi Başhekimi Erkan Çelik, salgınla mücadelede başarılı olmak için vatandaşlara tedbirlere uymaları çağrısında bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığını yenen Karamürsel Devlet Hastanesi Başhekimi Erkan Çelik, salgınla mücadelede başarılı olmak için vatandaşlara tedbirlere uymaları çağrısında bulundu.

Çelik, AA muhabirine, 50 yataklı hastanede, 4 yataklı servis, 4 yataklı birinci basamak yoğun bakım, doğumhane, ameliyathane, diyaliz, diş ve evde sağlık hizmetleri bölümü bulunduğunu belirterek, 260 personelle hizmet verdiklerini söyledi.

Ek bina inşaatının devam ettiğini aktaran Çelik, "Yeni bina 6 katlı olacak. En üst kat idari birimler, alt katlar servis olacak. Şu anda 50 yataklı hastanemiz, yeni binanın tamamlanmasıyla 80 yataklı olacak. Amacımız bazı servislerin kapasitesini artırarak bu sayıyı 100'e çıkarmak." dedi.

En büyük projesinin Karamürsel Devlet Hastanesini B grubuna çıkarmak olduğunu vurgulayan Çelik, "Eğer B grubuna çıkarabilirsek Karamürsel'e sağlık anlamında en iyi hizmeti yapmış olacağım. Uzun bir süre sağlık açısından Karamürsel rahat edecektir." ifadesini kullandı.

"Mutlaka kısıtlamalara uymalıyız"

Çelik, ilçede ev ziyareti sayısının çok fazla olduğunu, bunun da hastalığa davetiye çıkardığını belirterek, şöyle devam etti:

"Ben de Kovid-19 geçirdim. İnsanlara şunu söylemek istiyorum. 40 yaş altındayım, buna rağmen ağırlaşacağımdan korktum. İnsanların bu hastalığa inanmamak gibi bir düşüncesi var. Bu çok tehlikeli. Yaşlılarımıza enfekte edebiliyor, onların bu hastalığı ağır geçirmelerine, hatta ölümlerine neden olabiliyorlar. Bu hastalığa yakalandığımda 'Acaba 10 gün sonra yoğun bakıma mı gideceğim?' diye düşündüm. Çok kötü bir hastalık. Büyük bir travmaya yol açıyor, nasıl gideceğini bilmiyoruz. Hasta ve aile için çok büyük travma, korku oluşuyor. Mutlaka kısıtlamalara uymalıyız. Bu hastalıkla başka türlü mücadele edemeyiz."

Herkesin mutlaka aşı olması gerektiğini vurgulayan Çelik, hastalığı atlatanlara ve aşı olanlara tedbiri elden bırakmamaları uyarısında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melih Palas

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