Karamürsel'den kısa kısa
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Karamürsel'den kısa kısa

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde halk eğitim merkezinin usta öğreticileri ve öğretmenleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye destek olmak amacıyla maske üretiyor.

Karamürsel'den kısa kısa
16.06.2020 12:33 | Son Güncelleme: 16.06.2020 13:10

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde halk eğitim merkezinin usta öğreticileri ve öğretmenleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye destek olmak amacıyla maske üretiyor.

Karamürsel Devlet Hastanesi'nin talebi üzerine gönüllü maske dikiminin yanı sıra, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün isteği doğrultusunda haftalık 500 çocuk maskesi dikimine başlandı.

İlçe Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Hamza Şahin, yaptığı açıklamada, devlet hastanesinin talebi üzerine pandemi sürecinin başlamasıyla birlikte maske dikimini gerçekleştirilmeye başlanıldığını söyledi.

Usta öğreticileri ve öğretmenlerin, hastane yönetiminin verdiği malzemelerle gönüllü olarak maske diktiğini belirten Şahin, talepleri karşılamak amacıyla kurulan 3 atölyede günlük 250-300 maske dikimi yapıldığını belirtti.

Şahin, yine gelen talep çerçevesinde haftada 500 çocuk maskesi üretimine başladıklarını ifade ederek, gönüllü çalışan öğretmen ve usta öğreticiler ile emeği geçenlere teşekkür etti.

AK Partili kadınlardan jandarmaya ziyaret

AK Parti Karamürsel İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülsüm Ekin ve yönetim kurulu üyeleri, jandarma teşkilatının kuruluşunun 181. yılı dolayısıyla İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Ziyaretinde İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sadık Eroğlu tarafından karşılanan Ekin, jandarmanın üstün görev bilinciyle görev yaptığını söyledi.

Jandarma teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Ekin, şunları kaydetti:

"Aziz Türk milletinin huzur ve güvenini korumak için canla başla çalışan, kendi canlarından önce bu cennet vatanın huzur ve güveni için yaşayan jandarmamız, kurulduğu günden bu yana başta iç güvenlik olmak üzere birçok alanda toplumun hizmetindedir. Ülkemizin birlik ve bütünlüğüne yönelik iç ve dış tehditler başta olmak üzere, toplumsal ve sosyal olaylarda her zaman canla başla mücadele etmektedir. AK Parti Karamürsel İlçe Kadın Kolları olarak, onurlu görevlerini büyük bir özveriyle ve insan sevgisiyle yerine getirerek Karamürsel'in huzur ve güven şehri olmasında görev alan jandarma teşkilatına teşekkürlerimizi sunarız."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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