Karamürsel'den kısa kısa Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, kontrolden çıkan akaryakıt tankeri MOBESE direğine çarparak durabildi.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, kontrolden çıkan akaryakıt tankeri MOBESE direğine çarparak durabildi.

Kayacık Mahallesi D-130 Karayolu Yalova istikameti giden N.A. (27) idaresindeki 34 EN 9798 plakalı akaryakıt tankeri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje, ağaçlara ve MOBESE direğine çarptı.

Kazadan sürücü yara almadan kurtulurken, araçtaki akaryakıt yola aktı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yola akan akaryakıta köpük sıkarak önlem aldı.

Karamürsel'de örtü yangın

Karamürsel ilçesinde çıkan örtü yangını söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, İnebeyli Mahallesi'nde çıkan örtü yangına, Orman İşletme Müdürlüğü ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Karamürsel itfaiye ekipleri müdahale etti.

Söndürülen yangında, yaklaşık 1 dönümlük alan yandı.

Kaynak: AA