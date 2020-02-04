Karamürsel'den kısa kısa

04.02.2020 12:36 | Son Güncelleme: 04.02.2020 12:36

Karamürsel 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin ERASMUS projesiyle ilgili toplantısı İtalya'da yapıldı.

Okul müdürü Serpil Acar Yıldırım, proje koordinatörü Ahmet San, ingilizce öğretmeni Zerrin Depe, okulun proje ekibinden Ali Kolayel ve öğrencilerden oluşan bir heyet Sicilya'nın Acireale şehrinde ERASMUS+ KA2 projesi yönetim ve planlama toplantısına katıldı.



Yıldırım, yaptığı açıklamada, kısa adı "SCHOOL FOR SKILLS" olan EARSMUS projesinin ilk günkü çalışma toplantısında projenin içeriğiyle ilgili sunumların gerçekleştirildiğini, daha sonra ev sahibi okulun laboratuvarları ve sınıflarını gezdiklerini söyledi.

Ev sahibi kurum tarafından katılımcılara kahoot.it ve moodle kullanımı ile kodlama eğitiminin verildiğini belirten Yıldırım, "Katılımcılara Europass sertifikası verildi. Daha sonra Catania ve Taormina'ya kültürel geziler gerçekleştirildi. Profesyonel rehber eşliğinde Etna volkanı ziyaret edildi. Karamürsel 100.Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ekibi, Acireale Belediye Başkanı Stefano Alì'yi ziyaret etti. Belediye Başkanımız İsmail Yıldırım'ın Karamürsel'i tanıtan Kadırga maketi hediyesini kendilerine takdim ettik. Karamürsel ve bölgemiz hakkında bilgi verdik." diye konuştu.

Yıldırım, projenin öğrencilerin de yer alacağı çalışma toplantısının 28 Eylül - 5 Ekim'de İtalya'dan ve Romanya'dan 12'şer öğrenci ve 3'er öğretmenin katılımıyla 100.Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleşeceğini sözlerine ekledi.

Kaba Can Kat projesi

Karamürsel Ülkü Ocakları, 'Kaba Can Kat' sosyal projesi kapsamında, sokak hayvanları için belirli bölgelere kendi yapımları olan mama kaplarını bıraktı.

Ülkü Ocakları Başkanı Adnan Göktekin, yaptığı açıklamada, sokak hayvanları için ilçenin belirli noktalarına kendi el yapımı olan mama kapları koyduklarını belirtti.

Hayvanların hayatımızın önemli bir parçası olduğunu vurgulayan Göktekin, "Zorlaşan şehir hayatı onları da etkiliyor. Su ve mamaya ulaşımları gittikçe zorlaşıyor. Soğuk kış günleri sokak hayvanları için barınmanın yanı sıra yemek ve su ihtiyacı için de zorluklar yaratıyor. Unutulmamalıdır ki, insan ruhunun bir parçası hayvan sevgisini tadana kadar uyanmaz'." şeklinde konuştu.

140 kişi kutsal topraklara uğurlandı

Karamürsel ilçesinden umre için kutsal topraklara giden 140 vatandaş için belediye ve ilçe müftülüğünce uğurlama töreni gerçekleştirildi.

Törende, belediye başkan yardımcısı Mesut Çetinkaya, il müftüsü Sinan Cihan, ilçe müftüsü Mehmet Vefa Özdemir, AK Parti İlçe Başkanı Recep Demirel, din görevlileri ve umre yolcuları hazır bulundu.

Din görevlilerinin okudukları Kur'an-ı Kerim'in ardından vatandaşlar kutsal topraklara uğurlandı.

Kaynak: AA