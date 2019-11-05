Karamürsel'den kısa kısa

05.11.2019 11:42

Karamürsel ilçesinde velilere "Çocuk Gelişimi ve Eğitimi" konulu konferans verildi.



Özel Kırçiçeklerim Anaokulu tarafından öğrencilerin velilerine yönelik gerçekleştirilen etkinlikte konuşan okul müdürü Meral Canbal, "Okulumuzda eğitim gören çocuklarımızı kendi çocuğumuz gibi düşünüyoruz. Çocuklara vereceğimiz her şey hayatlarını etkileyecek. Bu sorumlulukla hareket ediyoruz." diye konuştu.

Çocuk gelişimi uzmanı Emine Ergün ise çocuk yetiştirmenin zor ve emek isteyen bir süreç olduğunu anlatarak, insanların kişiliklerinin 0-6 yaş arasında şekillendiğini belirtti.

Ergün, daha sonra velilerin sorularını yanıtladı.

Kadın emeği pazarı ilgi görüyor

Karamürsel Belediyesi'nin, kadınlar arasındaki dayanışma ve üretim ağını güçlendirmek amacıyla Ereğli Mahallesi'nde kurduğu kadın emeği pazarına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Ereğli Mahallesi sahilinde yaz aylarında hafta sonları kurulan stantlarda kadınlar yaptıkları gözleme, mantı, kesme makarna, tarhana, tantuni, nohutlu tavuklu pilav, katlama börek ve mantıları halkın beğenisine sunuyor.

Kadın emeği pazarına çevre il ve ilçelerden de yoğun ilgi oluyor.

Etkinliğe her hafta gelen Recep ve Tuğba Şahin çifti, "Güzel havada çocuklarımızla birlikte el emeği ve tamamıyla doğal yapılan ürünlerle ailecek yemek yemenin keyfini yaşıyoruz. Tüm Kocaeli hatta diğer il ve ilçelerden de vatandaşlarımızı buraya bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA