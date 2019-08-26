Karamürsel'den kısa kısa

26.08.2019 09:56

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince "Açık Su Yüzme Şampiyonası" gerçekleştirildi.

Karamürsel ilçesindeki Altın Kemer Halk Plajı'nda, 12 kategoride yapılan yarışlara, Türkiye Yüzme Federasyonu'na bağlı 290 sporcu katıldı.

Dereceye giren yüzücülere çeşitli ödüller, protokol üyelerince verildi.

Etkinliğe, İlçe Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, İlçe Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar ile sporcuların aileleri ve vatandaşlar katıldı.

Karamürselli Boşnaklar buluştu



Karamürsel Bosna Hersek Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından 14. Teferiç Pita Şenliği düzenlendi.



Boşnak kültüründe "teferiç" olarak adlandırılan şenlik ve benzeri etkinliklerle bir araya gelme geleneği, Karamürsel Bosna Hersek Kültür ve Yardımlaşma Derneğince düzenlenen 14. Teferiç Pita Şenliği'nde yaşatıldı.

Karamürsel Sünni Baba Mesire Alanı'nda, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan şenlikte, katılımcılara Boşnak böreği ikram edildi.

Şenliğe, İlçe Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, İlçe Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sadık Eroğlu ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı

Kaynak: AA