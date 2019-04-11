Karamürsel'den Kısa Kısa

AK Parti Karamürsel İlçe Kadın Kolları, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

İlçe Emniyet Müdürü Okan Tekin, polis teşkilatı olarak ilçenin güvenli ve huzurlu olması için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini söyledi.

Karamürsel'de huzurun ve güvenliğin sürekliliği için görev yaptıklarını ifade eden Tekin, "Polis-vatandaş el ele düşüncesi doğrultusunda toplumun her kesiminde diyalog kurmaya çalışıyoruz." dedi.

AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülsüm Ekin de Karamürsel'in huzur ve güven ortamının devamlılığını sağlamak için gece-gündüz büyük bir azim ve kararlılıkla çalışan başta İlçe Emniyet Müdürü Tekin ve personeline gayretlerinden dolayı teşekkür etti.

Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü

CHP Karamürsel İlçe Başkanı Suat Ülkü, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Ziyaret için teşekkür eden İlçe Emniyet Müdürü Okan Tekin, emniyet teşkilatının çalışmaları hakkında bilgi verdi.

CHP İlçe Başkanı Suat Ülkü de halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için görev yapan emniyet teşkilatının tüm mensuplarının 174'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Engelli Büşra'nın akülü araba sevinci

Türkiye Yardım Sevenler Derneği Kocaeli Şubesi, Karamürsel ilçesinde yaşayan 29 yaşındaki Büşra Yeni'ye akülü araba hediye etti.



Derneğin Kocaeli Şube Başkanı Bilge Yener, yaptığı konuşmada, derneklerinin, engelli bireylerin sokağa çıkmasını ve eve mahkum olmaktan kurtarılmasını amaçladıklarını belirterek, "Sağlık bir insanda bulunması gereken en önemli nimettir. Rabbim kıymetini bilen ve şükrünü eden kullarından eylesin bizleri." dedi.



Konuşmaların ardından, Yeni'ye akülü arabası hediye edildi.

Kaynak: AA