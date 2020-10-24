Karamürsel'deki husumet cinayetinde 2 zanlı adliyede (2)
24.10.2020 00:22 | Son Güncelleme: 24.10.2020 00:26
TUTUKLANDIKocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, Burak Şahin İren'i tabancayla vurarak öldüren Yıldıray Aslan tutuklandı, Serhat B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
TUTUKLANDI
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, Burak Şahin İren'i tabancayla vurarak öldüren Yıldıray Aslan tutuklandı, Serhat B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alişan KOYUNCU