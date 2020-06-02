Karamürsel'deki emlakçı ofisleri dezenfekte edildi
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Karamürsel'deki emlakçı ofisleri dezenfekte edildi

KOCA Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, ilçedeki emlakçılara ait iş yerleri dezenfekte edildi.

Karamürsel'deki emlakçı ofisleri dezenfekte edildi
02.06.2020 12:43 | Son Güncelleme: 02.06.2020 13:18

KOCA Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, ilçedeki emlakçılara ait iş yerleri dezenfekte edildi.

Kocaeli Emlakçılar Odasının talebi üzerine Karamürsel Belediyesi ekipleri iş yerlerinde dezenfekte ve ilaçlama çalışması yaptı.

Çalışmalara, Kocaeli Emlakçılar Odası Yöneyim Kurulu üyeleri Recai Aydın, Kadir Öksüz ve Ali Rıza Güreşçi de katıldı.

Kocaeli Emlakçılar Odası Başkanı Alpay Hacıoğlu, yaptığı açıklamada, vatandaşların sağlığı için emlak ofislerinin dezenfekte çalışmalarıyla yakından ilgilendiklerini dile getirdi.

İl genelindeki üyelerin iş yerlerini belediyelerle iş birliği yaparak ücretsiz dezenfekte edildiğini belirten Hacıoğlu, "Sırayla ilçelerimizi tamamlayacağız. Meslektaşlarımıza maske de dağıtıyoruz. Bu zor günlerde meslektaşlarımızın yanındayız, çalışmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Şehirler arası seyahat yasağının kalkmasından dolayı emlak piyasasının hareketleneceğini ifade eden Hacıoğlu, şunları kaydetti:

"İl dışından yatırımcılar gayrimenkul görmeye, satın almaya gelemiyordu. Tapu sahiplerinin de çoğunun 65 yaş üzeri vatandaşlar olması da bu süreçte satışları etkiledi. Bu kısıtlamalardan biri olan seyahat kısıtlaması kaldırıldı. 65 yaş üstü de kaldırıldığı zaman işlerimiz daha da açılacak."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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