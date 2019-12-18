Karamürsel'de "Yerli Malı Haftası" etkinliği

18.12.2019 10:36 | Son Güncelleme: 18.12.2019 10:42

Karamürsel ilçesinde "Yerli Malı Haftası" etkinliği düzenlendi.



Karamürsel Necdet Calp İlkokulu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda konuşan Uçan Balon Anaokulu Müdürü Arzu Bozkurt, Türk mallarını kullanmanın önemini öğretmenlerin rehberliğinde yaptıkları etkinliklerle öğrencilere öğrettiklerini ifade ederek, yapılan etkinliklerle öğrenciler arasındaki kardeşlik, birlik ve beraberlik bağlarını güçlendirdiğini bildirdi.

Konuşmanın ardından öğrenciler, halk oyunları ve drama gösterisi yaptı.

Kaynak: AA