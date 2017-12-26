Karamürsel'de Yangın Tatbikatı

Karamürsel Devlet Hastanesi'nde, yangında acil durum tahliye tatbikatı düzenlendi.



Sivil Savunma ve Hastane Acil Afet Sorumlusu Ertan Karaman tarafından "Hastane Afet ve Acil Durum Planı"na uygun olarak düzenlenen tatbikatta, senaryo gereği hastane laboratuvarında çıkan yangına, gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından kısa sürede müdahale edildi.



Daha sonra hastalar ve sağlık personeli, kurtarma ekibi tarafından güvenli alana alındı.



Karaman, yaptığı açıklamada, tatbikatın başarıyla gerçekleştirildiğini belirterek, personel ve katılanlara teşekkür etti.