Karamürsel'de yan yollar asfaltlanıyor
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Karamürsel'de yan yollar asfaltlanıyor

10.11.2020 13:09 | Son Güncelleme: 10.11.2020 13:13
Karamürsel'de yan yollar asfaltlanıyor

Karamürsel battı-çıktı projesinde başlatılacak tünel çalışması öncesinde güney yan yol asfaltlandı.

Karamürsel battı-çıktı projesinde başlatılacak tünel çalışması öncesinde güney yan yol asfaltlandı.

Hummalı bir çalışma sürdürülen başlanan Karamürsel Kent Meydanı Köprülü Kavşağı'nda güney yan yol asfaltlanırken kuzey yan yolun büyük kısmında asfalt serimi gerçekleştirildi. Bin 200 metrelik yan yolların imalatında asfaltlama çalışmasında da büyük mesafe kat edildi. Güney yan yolun tamamı asfaltlanarak trafik aktarımına hazır hale getirildi. Önümüzdeki hafta İzmit yönü trafik akışı bu güzergahtan sağlanacak. Kuzey yan yolda ise ekipler yüzde 50'lik bölümü asfaltladı. Ay sonuna kadar bitirilecek olan asfaltlama çalışmalarının ardından ekipler hızlı bir şekilde tünel imalatına başlayacaklar.

Battı-çıktının tüneli 19 metre genişliğinde 290 metre uzunluğunda olacak. Proje kapsamında bin 600 metre çift anayol, 900 metre güney, 900 metre kuzey olmak üzere 2 yan yol, 310 metre bağlantı yolu olmak üzere 3 bin 700 metre toplam yol olacak. Tamamlanmasının ardından bölgenin trafik yükünü büyük ölçüde azaltacak olan projenin kısa zamanda bitirilmesi planlanıyor. - KOCAELİ

Karamürsel'de yan yollar asfaltlanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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