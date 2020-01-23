Karamürsel'de umre semineri yapıldı

23.01.2020 15:12 | Son Güncelleme: 23.01.2020 15:12

Karamürsel İlçe Müftülüğü, umre için kutsal topraklara gidecek olan vatandaşlara eğitim semineri düzenledi.



Karamürsel İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda yapılan seminerde Karamürsel İlçe Müftüsü Mehmet Vefa Özdemir, kafile başkanı İl Müftü Yardımcısı Ziya Ersin, İl Müftülüğü Şube Müdürü Halil İbrahim Uludağ ve kafilede din görevlisi olarak yer alacak Kamil Selvi, Hasan Göker ile Nail Turgut tarafından umrede yapılması gerekenler konusunda bilgi aktarıldı.

Katılımcılar, umreye gidecek olan 140 vatandaşın sorularını yanıtladı.

Kaynak: AA