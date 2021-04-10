Karamürsel'de Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü kutlandı
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Karamürsel'de Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Anadolu Ajansı / Melih Palas - Haberler | Güncel
Karamürsel'de Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

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Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet Konağı önündeki tören, İlçe Emniyet Müdürü Abdullah Tırpan'ın Atatürk Anıtı'na çelenk koymasıyla başladı.

Törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğünde devam eden törende ise pasta kesildi, çalışanlara çeşitli hediyeler verildi.

İlçe Emniyet Müdürü Abdullah Tırpan, yaptığı konuşmada, salgın nedeniyle kutlamaları kısıtlı yaptıklarını belirterek,"Çalışmalarınızda ne kadar güzel işler yapabildiğinizi, hep birlikte gördük, görüyoruz. Suç önlemede, silah ve uyuşturucuda olsun yüzde 50'lik, başarılı çalışmalar sağladınız. Hepinize ayrı ayrı buradaki ve burada olmayan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Özellikle şu salgın sürecinde asli görevinizin haricinde, devletimizin bel kemiği olarak cefakar çalışmalarınız her türlü takdirin üzerinde. Bu konuda da devletimizin milletimizin adına da teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Programa, Karamürsel Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Çetinkaya, MHP Karamürsel İlçe Başkanı Çetin Öksüz, Karamürsel Emniyet Derneği Başkanı Murat Sağır ve emniyet teşkilatı çalışanları katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melih Palas

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