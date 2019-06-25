Karamürsel'de tayini çıkan savcı ve hakimlere veda yemeği

Karamürsel ilçesinde, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) kararnamesiyle görev yerleri değişen savcı ve hakimler için veda yemeği düzenlendi.

Karamürsel Başdeğirmen Alabalık Tesisleri'nde, Kaymakam Ahmet Narinoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenen veda yemeğine, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Kocaeli Başsavcı Vekili Hasan Gündüz, Kocaeli Adliyesi Adalet Komisyonu Başkanı ve Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Muhiddin Paça, Karamürsel Cumhuriyet Savcıları Kemal Özcan, İrfan Deniz Çapkın, Mustafa Türker, Hakimler Hayrullah Kut, Sabir Anar, Lokman Korkmaz, İstanbul Anadolu Adliyesi Hakimi Ahu Erbıyık, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sadık Eroğlu, İlçe Emniyet Müdürü Okan Tekin, İlçe Sağlık Grup Başkanı Dr. Ferhan Uğur ile adliye çalışanları katıldı.

Yemeğin ardından bir konuşma yapan savcı Özcan, görev yerleri değişen hakim, savcı ve icra müdürüne Karamürsel'deki hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, yeni görev yerlerinde başarı diledi.

Programda, tayinleri çıkan hakim ve savcılara plaket ve hediyeleri, protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Veda yemeği, çektirilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

Kaynak: AA