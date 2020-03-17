Karamürsel'de taksiler koronavirüse karşı dezenfekte edildi Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında taksilerde dezenfekte işlemi başlatıldı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında taksilerde dezenfekte işlemi başlatıldı.

İlçedeki taksi durakları ve araçlar, koronavirüse karşı dezenfekte edildi.

Taksi durağı esnafı Ali Efem, yaptığı açıklamada, son günlerde dünya gündemini saran koronavirüs ile ilgili önlem aldıklarını belirtti.



Vatandaşların duraktaki araçlara daha rahat binebilmesi ve virüsten korunabilmek için dezenfeksiyon işlemi yaptıklarını belirten Efem, "Durağımıza bağlı 16 taksimiz var. Araçlarımıza belli aralıklarla dezenfeksiyon işlemi yapılacak." dedi.

Kaynak: AA