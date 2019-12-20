Karamürsel'de Sıfır Atık Projesi

20.12.2019 11:02 | Son Güncelleme: 20.12.2019 11:08

Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında okullarda geri dönüşümle ilgili öğrencilere eğitici kitapçıklar dağıttı.



Sıfır Atık Projesine destek olmak ve Karamürsel'de yaygınlaştırmak için bastırılan kitapçıkları öğrencilere dağıttıklarını belirten Canbaba, geri dönüşümün en önemli adımının, ambalaj atıklarının çöplere karışmadan, ayrı olarak biriktirilerek geri dönüşüm kutularına atılması olduğunu kaydetti.

Kullanılan ambalaj atıklarının çöp kutusuna değil, geri dönüşüm kutusuna atılması gerektiğini ifade eden Canbaba, "Bu şekilde hem geri dönüşümün en önemli adımını yerine getirerek, çevreye karşı duyarlı davranacak ve çevreyi korumuş olacaksın hem de arkadaşlarına ve büyüklerine örnek olacaksınız." diye konuştu.

Kaynak: AA