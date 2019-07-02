Karamürsel'de samanlık yangını

Karamürsel ilçesinde bir samanlıkta çıkan yangın maddi hasara yol açtı.

Semetler Mahallesi'nde Bekir Gümüşalan'a (50) ait olan samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı.

Yangın nedeniyle samanlıkta maddi hasar meydana geldi.

Gümüşalan ise samanlıkta bulunan büyükbaş hayvanlarını dışarıya çıkartmaya çalıştığı sırada dumandan etkilendi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Gümüşalan, Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA