Karamürsel'de radarla hız denetimi

03.09.2019 14:08

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, radarla hız kontrolü yapıldı.

Türkiye genelinde polis sorumluluk bölgesinde, trafik düzenini bozan sürücüleri engellemek, kural ve yasaklara uyulmasını sağlamak, hız kaynaklı trafik kazalarını önlemek amacıyla yapılan denetimler Karamürsel ilçesinde de gerçekleştirildi.

Karamürsel Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik kazaların önüne geçebilmek için D-130 kara yolunda ilçe girişi ve çıkışında hız denetimi yaptı.

Ayrıca kırmızı ışıkta geçme, cep telefonuyla konuşma ile yayaya öncelik tanımama gibi kural ihlali yapan sürücülere de cezai işlem uygulandı.

Kaynak: AA