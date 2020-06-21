Karamürsel'de papaz eriği hasadı Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde papaz eriği hasadı devam ediyor.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde papaz eriği hasadı devam ediyor.

Karamürsel'de geniş bir alanda üretimi yapılan, lezzeti ve sertliğiyle rağbet gören papaz eriğinin kilosu 7-9 liradan alıcı buluyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Akın Altlıbatur, yaptığı açıklamada, ilçede üretilen papaz eriğinin başta İstanbul olmak üzere Kocaeli, Bursa ve Ankara'daki hallere gönderildiğini söyledi.

Papaz eriğinin kalite olarak üst seviyede olduğunu dile getiren Altıbatur, "Karamürsel'de yetişen papaz eriği lezzetiyle ön plandadır. İlçemizde üretilen ayrıca bu yöre halkı tarafından İstanbul eriği, can eriği, kara papaz eriği ve dumanlı papaz eriklere de yoğun bir talep oluyor." diye konuştu.

Altıbatur, bu yıl havaların soğuk gitmesi nedeniyle rekoltede düşüş beklediklerini sözlerine ekledi.

"Lezzetiyle çok talep görüyor"

Bahçesinde eşi, oğlu ve torunlarıyla erik toplayan Mustafa Şahin, çiçek açma döneminde soğuk havanın etkili olması nedeniyle bu yıl eriğin az olduğunu ifade etti.

Tepeköy Mahallesinde 5 dönümlük alanda erik ürettiğini dile getiren Şahin, "Her yıl ortalama 12 ton erik hasadı yapıyordum. Bu sene ise 6 ton rekolte bekliyorum. Eriğimiz, sulu ve lezzetli olması dolayısıyla çok talep görüyor. Bu eriğin tadı başka hiçbir yerde yok." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA