Karamürsel'de otomobil şarampole devrildi
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Zahir Yavuz'un (72) kullandığı 41 ADF 937 plakalı otomobil, Karapınar Mahallesi girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak ambulansla Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı.