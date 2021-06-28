Karamürsel'de "Osmanlı İmparatorluğu'nda Mimarlık Kültürü" fotoğraf sergisi açıldı
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Karamürsel'de "Osmanlı İmparatorluğu'nda Mimarlık Kültürü" fotoğraf sergisi açıldı

Karamürsel'de 'Osmanlı İmparatorluğu'nda Mimarlık Kültürü' fotoğraf sergisi açıldı
Anadolu Ajansı / Melih Palas - Haberler | Güncel

Karamürsel ilçesinde "Osmanlı İmparatorluğu'nda Mimarlık Kültürü" adlı fotoğraf sergisi açıldı.

Karamürsel ilçesinde "Osmanlı İmparatorluğu'nda Mimarlık Kültürü" adlı fotoğraf sergisi açıldı.

Çamlık Sanat Galerisi'nde düzenlenen sergi açılışında konuşan Hafız Selahattin Ergin Kültür Merkezi Derneği Başkanı Ümran Çeri, Mimar Sinan'ın, dünya sanat tarihinin doruk noktalarından biri olduğunu belirtti.

Mimar Sinan'ın, İstanbul'da şekillenen üslubunu, Mostar'dan Mekke'ye üç farklı coğrafyaya taşıdığını dile getiren Çeri, Sinan'ın bu özellikleriyle dünyanın en saygın kimliklerinden biri olduğunu kaydetti.

Mimar Sinan'ın bu özelliklerine rağmen yeterince tanınmadığını anlatan Çeri, "Sinan'ın mirasına saygıyı egemen kılmak, bir amacı da Mimar Sinan'ın simge değerinden yararlanarak tüm kültürel değerlere sahip çıkmaktır. Serginin bu anlamda katkı sağlayacağını düşünüyoruz." dedi.

Mimar Sinan'a ait 26 eserinin fotoğrafının yer aldığı sergi, 5 Temmuz'a kadar ziyaret edilecek.

Karamürsel'de 'Osmanlı İmparatorluğu'nda Mimarlık Kültürü' fotoğraf sergisi açıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melih Palas

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