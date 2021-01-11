Karamürsel'de okullarda bayrak töreni yapıldı

Tüm yurtta olduğu gibi Kocaeli'nin Karamürsel ilçesindeki okullarda da Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un çağrısıyla bayrak töreni düzenlendi, İstiklal Marşı okundu.

Tüm yurtta olduğu gibi Kocaeli'nin Karamürsel ilçesindeki okullarda da Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un çağrısıyla bayrak töreni düzenlendi, İstiklal Marşı okundu.

Karamürsel İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, Amiral Karamürsel İlkokulu'nda düzenlenen törene katıldı.

Çakır, gazetecilere yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle İstiklal Marşı'nı uzun bir süredir öğrencilerle birlikte okuyamadıklarını belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un çağrısıyla ilçedeki tüm okullarda bayrak töreni eşliğinde İstiklal Marşı'nı okuduklarını anlatan Çakır, "Öğrencilerimiz ve aileleri, TRT EBA kanallarındaki İstiklal Marşı törenine evlerinden katılım sağladılar. Okullarımızın yakınında ikamet edenler ise pencere ve balkonlarından eşlik ettiler. Hepsine teşekkür ediyor, pandeminin bir an önce sona ermesini ve sağlıklı günlerde öğrencilerimizle birlikte tekrar bir araya gelerek hep birlikte İstiklal Marşı'mızı coşkuyla söylemeyi temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melih Palas