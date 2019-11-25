Karamürsel'de Öğretmenler Günü kutlandı

25.11.2019 14:24 | Son Güncelleme: 25.11.2019 14:55

Karamürsel Halk Eğitim Merkezi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen yemekte buluştu.



Halk Eğitim Merkezi bahçesinde düzenlenen yemeğe kurum çalışanları, öğretmen ve usta öğreticiler katıldı.



Yemekte konuşan Karamürsel Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Hamza Şahin, öğretmenliğin insanlık tarihinin maddi bir ölçütü olmayan ölümsüz mesleği olduğunu kaydetti.

Öğretmenliğin bir hizmet mesleği olduğunu ifade eden Şahin, "Toprak altına atılan bir tohumun, onlarca tohum verebilmesi için kendisini feda etmesi gibi bir öğretmen de hayatını bu anlamlı ve şerefli meslek uğruna adayabilmelidir." diye konuştu.

Konuşmanın ardından merkezden başka kurumlara tayin olanlara plaket takdim edildi.

Kaynak: AA