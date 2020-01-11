Karamürsel'de odunluk yangını hasara yol açtı

11.01.2020 12:38 | Son Güncelleme: 11.01.2020 12:44

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde evin odunluğunda çıkan yangında hasar oluştu.

Karapınar Mahallesi Çayır mevkisinde Haşim Karabağ'a ait evin odunluğunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle hasar meydana geldi.

Kaynak: AA