Karamürsel'de odunluk yangını hasara yol açtı
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Karamürsel'de odunluk yangını hasara yol açtı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde evin odunluğunda çıkan yangında hasar oluştu.

11.01.2020 12:38 | Son Güncelleme: 11.01.2020 12:44
Karamürsel'de odunluk yangını hasara yol açtı

'nin ilçesinde evin odunluğunda çıkan yangında hasar oluştu.

Karapınar Mahallesi Çayır mevkisinde Haşim 'a ait evin odunluğunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle hasar meydana geldi.

Kaynak: AA
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