Karamürsel'de MHP teşkilatından esnaf ve vatandaşlara ziyaret

MHP Karamürsel İlçe Başkanlığı, esnaf ve vatandaşlara ziyarette bulundu.

İlçe Başkanı Adnan Göktekin, gazetecilere, esnaf ve vatandaşla bir araya geldiklerini belirterek, seçimlerin Cumhur İttifakı zaferiyle taçlanması için yoğun çalıştıklarını kaydetti.

Esnafın ve vatandaşın beklentilerini dinlediklerini ifade eden Göktekin, "Karamürsel hayalimiz için halkımızdan fikir alıyoruz, fikirlerimizi ve düşüncelerimizi anlatıyoruz. Bu nedenle Milliyetçi Hareket Partisi olarak Cumhur İttifakı'nın ruhuna uygun hareket ediyoruz. Heyecanımız, hayallerimiz, planlarımız hep Karamürsel için. Karamürsel'in her yerini karış karış geziyoruz. İnsanımızı ziyaret ediyoruz, dertleşiyoruz, onların duygu ve düşüncelerini dinliyoruz. Onların sıkıntılarını gidermek için hem hükümet hem Cumhur İttifakı olarak üzerimize düşeni fazlasıyla yapmak için gayret ediyoruz." şeklinde konuştu.???????

AA / Melih Palas - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet